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- Укрaїнa
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Росія атакувала Україну безпілотниками: де вночі пролунали вибухи
Росіяни знову використали ударні дрони.
Ворог вкотре атакував Україну безпілотниками.
В ніч проти 19 квітня 2025 року в Україні в кількох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України та моніторингові канали у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, вибухи пролунали:
Суми;
Слов'янськ (Донеччина);
Одеса;
Запоріжжя;
Харків.
Нагадаємо, що раніше у Харкові безпілотник влучив у приватний сектор.