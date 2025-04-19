Росія атакувала Україну безпілотниками: де вночі пролунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

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Ворог вкотре атакував Україну безпілотниками.

В ніч проти 19 квітня 2025 року в Україні в кількох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України та моніторингові канали у повідомленні у соцмережах.

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Зокрема, вибухи пролунали:

Суми;

Слов'янськ (Донеччина);

Одеса;

Запоріжжя;

Харків.

Нагадаємо, що раніше у Харкові безпілотник влучив у приватний сектор.