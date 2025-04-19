Астрологічний прогноз на 19 квітня

Пегас / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх – у будь-яких справах – чекає на тих, хто не лінуватиметься.

Символ дня: Пегас.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: циркон, обсидіан, авантюрин.

За якусь частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго і особливої небезпеки не становлять, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирну та смажену їжу, а також алкоголь.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: день сприятливий для висаджування в ґрунт зеленої цибулі та часнику.

Магія та містика дня: день, коли можна займатися домашньою магією, мета якої – покращити стосунки з близькими, домашню атмосферу та життя в будинку загалом.

Сни дня: на сни ночі важливої інформації вони не несуть.

Табу дня: щоб уникнути зараження крові не можна залишати поза увагою будь-які – навіть найменші – рани.

Цитата дня: «Людина, що мучить своїми демонами, зовсім несвідомо мститься ближньому» (Франц Кафка).

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