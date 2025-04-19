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Астрологический прогноз на 19 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех в любых делах ждет тех, кто не будет лениться.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый.
Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго и особой опасности не представляют, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона жирную и жареную пищу, а также алкоголь.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: день благоприятен для высаживания в грунт зеленого лука и чеснока.
Магия и мистика дня: день, когда можно заниматься домашней магией, цель которой — улучшить отношения с близкими, домашнюю атмосферу и жизнь в доме в целом.
Сны дня: на сны нынешней ночи важной информации они не несут.
Табу дня: во избежание заражения крови нельзя оставлять без внимания любые — даже самые маленькие — раны.
Цитата дня: «Человек, терзаемый своими демонами, совершенно бессознательно мстит ближнему» (Франц Кафка).
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