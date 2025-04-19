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Три знака, которым сегодня не стоит распространяться о своих планах
День, когда можно и нужно составлять планы на будущее — как делового, так личного свойства, но успешными они окажутся только в том случае, если мы не будем рассказывать о них кому бы то ни было. Таким образом удастся сохранить энергию, необходимую для их свершения, в противном случае она уйдет вместе со словами.
Сегодня, 19 апреля, меньше говорить нужно всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно не распространяться о своих планах на будущее.
Рак
Ракам свойственны сомнения в себе, поэтому если кто-то из окружающих — довольно близких — людей будет уговаривать рассказать о своих планах, стоит поддаваться: в ходе беседы они могут сказать что-то такое, что поколеблет уверенность представителей знака в засеянном ими деле
Дева
Девам, которые именно сегодня решат приступить к воплощению в жизнь своего давнего плана, до последнего не стоит никому открывать свои секреты. Зависть — даже родной и близкий — может почувствовать зависть, а такое неприятное явление как сглаз еще никто не отменял.
Стрелец
Стрельцам, которые могут встретить человека своей мечты или получат долгожданное предложение руки и сердца, не стоит делиться этим фактами даже с близкими подругами — они могут и не знать, что у них «недобрый глаз», но при этом негативно повлиять на сложившуюся ситуацию.
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