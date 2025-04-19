Три знака, которым сегодня не стоит распространяться о своих планах

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Содержание Рак Дева Стрелец

Сегодня, 19 апреля, меньше говорить нужно всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно не распространяться о своих планах на будущее.

Рак

Ракам свойственны сомнения в себе, поэтому если кто-то из окружающих — довольно близких — людей будет уговаривать рассказать о своих планах, стоит поддаваться: в ходе беседы они могут сказать что-то такое, что поколеблет уверенность представителей знака в засеянном ими деле

Дева

Девам, которые именно сегодня решат приступить к воплощению в жизнь своего давнего плана, до последнего не стоит никому открывать свои секреты. Зависть — даже родной и близкий — может почувствовать зависть, а такое неприятное явление как сглаз еще никто не отменял.

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Стрелец

Стрельцам, которые могут встретить человека своей мечты или получат долгожданное предложение руки и сердца, не стоит делиться этим фактами даже с близкими подругами — они могут и не знать, что у них «недобрый глаз», но при этом негативно повлиять на сложившуюся ситуацию.

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