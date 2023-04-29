САУ Caesar от Дании прибыли в Украину

В распоряжении украинской армии теперь второй по величине в мире артиллерийский парк Caesar.

Самоходные артиллерийские установки Caesar, переданные Данией для ВСУ, уже в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

"Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их ВСУ из-за значительной угрозы, которую российская агрессия представляет для Украины и Европы в целом. Также наши датские друзья принимают участие в организации тренировок наших бойцов", — заявил он.

Глава Минобороны поблагодарил международных партнеров и подчеркнул, что благодаря им Украина имеет второй по величине в мире артиллерийский парк Caesar.

Напомним, в середине февраля Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar французского производства.

Также мы сообщали, что Дания и Нидерланды выразили готовность передать для ВСУ 14 танков Leopard 2. Однако это произойдет в начале 2024 года.

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