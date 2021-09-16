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В Бердянске засняли "тучи" комаров (видео)

В Бердянске засняли "тучи" комаров (видео)

pixabay.com

Насекомые сбились в рой и летали рядом с отдыхающими.

В Бердянске Запорожской области полчища комаров. Отдыхающие сняли, как они собрались в рой.

Видео выложили на странице "Новости Бердянска"

На кадрах видно, как серое облако движется над землей. Авторы видео утверждают, что это — скопление насекомых.

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В комментариях под публикацией пользователи Сети рассказали, что видели аналогичное явление, некоторые утверждают, что такого не может быть и это фейк.

Напомним, что в Береговском районе Закарпатской области после отдыха на известном озере в селе Дыйда люди начали жаловаться на странные укусы насекомых. Местные отмечают, что это не укусы комаров.

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