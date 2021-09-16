У Бердянську зафільмували "хмари" комарів (відео)

Комахи збилися у рій і літали поруч з відпочивальниками.

У Бердянську Запорізької області полчища комарів. Відпочивальники зафільмували, як вони зібралися у рій.

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Відео виклали на сторінці "Новости Бердянска"

На кадрах видно, як сіра хмара рухається над землею. Автори відео запевняють, що це - скупчення комах.

У коментарях під публікацією дописувачі розповіли, що бачили аналогічне явище, деякі стверджують, що такого не може бути і це фейк.

Нагадаємо, що у Берегівському районі Закарпатської області після відпочинку на відомому озері в селі Дийда люди почали скаржитись на дивні укуси комах. Місцеві зазначають, що це не укуси комарів.

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