Скільки в Україні витратили на на боротьбу з COVID у 2021 році

Скільки в Україні витратили на на боротьбу з COVID у 2021 році

Від коронавірусу повністю імунізовані вже понад 5 млн українців.

За 8 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 30 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

В цілому на боротьбу з коронавірусом у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн.

"Проєктом бюджету на 2022 рік передбачається збільшення видатків на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій на понад 30 млрд грн порівняно з 2021 роком. Однак також сподіваємось на свідомість громадян щодо важливості власних зусиль для мінімізації ризиків, пов’язаних із наслідками цього захворювання. Наразі Україна має достатньо вакцин для щеплення для тих громадян, які поки не вакцинувалися", - прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Зокрема, кошти витрачено на такі цілі:

на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 11,8 млрд грн; на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,8 млрд грн. У цілому на лікування хворих на COVID-19 та послуг з вакцинації у рамках програми медичних гарантій у 2021 році спрямовано 17,5 млрд грн, а на закупівлю 38 млн доз вакцин – 10,5 млрд грн коштів державного бюджету;

на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню хвороби (крім вакцин) – 2,5 млрд грн, у тому числі 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів;

виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 14 млн грн з передбачених 55 млн грн;

на забезпечення лікарень киснем – 0,5 млрд грн зі спрямованих 0,75 млрд грн;

на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн; на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності («лікарняних») – 0,8 млрд гривень. Усього на ці цілі Міністерству соціальної політики було спрямовано 3,8 млрд грн (2,0 спеціальний фонд, 1,8 млрд грн загальний фонд);

на виплату допомоги по безробіттю – 1,1 млрд грн, або 100% спрямованих Мінекономіки коштів для здійснення таких виплати;

на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн з передбачених 1 млрд грн;

на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень (98% спрямованих коштів).

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