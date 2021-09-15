В Україні планують підвищити "дитячі виплати": деталі

Наразі загальна сумма допомоги при народженні маленького українця або україночки - 41 280 гривень.

15 вересня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроєкти про збільшення розміру виплат при народженні дитини та обговорив проєкти законів № 5585, №5585-1, №5585-2, №5585-3.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Так, за результатами розгляду Комітет ухвалив рішення підтримати за основу та в цілому в редакції Комітету законопроєкт № 5585-1, а інші - відхилити. Від січня 2022 року виплати планують підвищити, якщо його підтримає Верховна Рада.

Проєкт Закону № 5585-1 визначає такі виплати:

на першу дитину у розмірі - 50 тис. грн ,

, на другу - 100 тис. грн ,

, на третю - 150 тис. грн.

Допомогу у разі народження дитини планують виплачувати одноразово в фіксованій сумі та рівними частинами впродовж 36 місяців. Народні депутати переконані, що збільшення розміру такої допомоги дозволить подолати негативну тенденцію зменшення населення держави. Кошти планують виплачувати за рахунок детінізації ринку алкоголю в Україні.

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