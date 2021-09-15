В Украине планируют повысить "детские выплаты": детали

Сейчас общая сумма помощи при рождении маленького украинца или украиночки — 41 280 гривен.
15 сентября Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел законопроекты об увеличении размера выплат при рождении ребенка и обсудил проекты законов № 5585, №5585-1, №5585-2, №5585-3.
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
Так, по результатам рассмотрения Комитет принял решение поддержать за основу и в целом в редакции Комитета законопроект № 5585-1, а другие — отклонить. От января 2022 выплаты планируют повысить, если его поддержит Верховная Рада.
Проект Закона № 5585-1 определяет следующие выплаты:
- на первого ребенка в размере — 50 тыс. грн,
- на второго — 100 тыс. грн,
- третьего — 150 тыс. грн.
Помощь при рождении ребенка планируют выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев. Народные депутаты убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства. Средства планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине.
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