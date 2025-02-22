В центре Днепра произошел взрыв: что известно

Информации о потерпевших нет.
В субботу, 22 февраля, в центре Днепра, на улице Руденко, произошел взрыв 22 февраля. Прошло без пострадавших, предварительно.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на местную полицию.
По предварительной информации, вероятная причина взрыва – это техническая неисправность котла. Впрочем, окончательную причину выясняют специалисты.
Отмечается, что произошел взрыв из-за разгерметизации котла и технической неисправности. В результате выбиты окна котельной. Прошло без возгорания.
Напомним, военный обозреватель Денис Попович оценил возможности прорыва россиян в Днепропетровскую область. По его словам, на фронте затормозилось наступление армии Российской Федерации, в частности на Покровском направлении.
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