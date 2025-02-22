У центрі Дніпра стався вибух: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

В суботу, 22 лютого, в центрі Дніпра, на вулиці Руденка, стався вибух 22 лютого. Минулося без потерпілих, попередньо.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на місцеву поліцію.

За попередньою інформацією, ймовірна причина вибуху - це технічна несправність котла. Втім, остаточну причину з'ясовують фахівці.

Зазначається, що стався вибух внаслідок розгерметизації котла та технічної несправності. У результаті вибито вікна котельні. Минулося без займання.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович оцінив спроможності прориву росіян до Дніпропетровської області. Наразі, з його слів, на фронті загальмувався наступ армії Російської Федерації, зокрема на Покровському напрямку.

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