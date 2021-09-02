В Днепре 14-летняя девушка прыгнула с моста

В Днепре 14-летняя девушка прыгнула с моста

После прыжка девушка выплыла на берег.

В Днепре девушка-подросток пыталась покончить с собой. Она прыгнула с моста, а в воде передумала умирать и самостоятельно выбралась на берег.

Об этом сообщает "Информатор".

Происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 9:00 утра. 14-летняя девушка прыгнула с Усть-Самарского моста.

Предварительно известно, что школьница самостоятельно выплыла на берег. Там ее уже ждали правоохранители, которые вызвали бригаду скорой помощи.

Девушку доставили в областную детскую больницу. Как сообщил директор медучреждения Алексей Власов, с ней все в порядке, а врачи наблюдают за ее состоянием.

Напомним, что у Ровно, в селе Заря нашли повешенной 41-летнюю женщину. Она оставила три предсмертные записки.

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