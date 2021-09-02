У Дніпрі 14-річна дівчина стрибнула з мосту

У Дніпрі 14-річна дівчина стрибнула з мосту

Після стрибка дівчина випливла на берег.

У Дніпрі дівчина-підліток намагалася вкоротити собі віку. Вона стрибнула з мосту, а у воді передумала помирати і самотужки вибралася на берег.

Про це повідомляє "Інформатор".

Подія сталася сьогодні, 2 вересня, близько 9 години ранку. 14-річна дівчина стрибнула з Усть-Самарського мосту.

Попередньо відомо, що школярка самостійно виплила на берег. Там на неї вже чекали правоохоронці, які викликали бригаду швидкої допомоги.

Дівчину доправили до обласної дитячої лікарні. Як повідомив директор медустанови Олексій Власов, з нею все гаразд, а лікарі спостерігають за її станом.

Нагадаємо, що біля Рівного, у селі Зоря знайшли повішеною 41-річну жінку. Вона залишила три передсмертні записки.

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