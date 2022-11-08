В Кривом Роге сообщают о звуках взрывов

В СМИ сообщают о вероятной угрозе удара беспилотниками-камикадзе.

Сегодня, 8 ноября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают, в частности, каналы "Чому тревога" и "Днепр Оперативный".

"Фиксация "мопедов" в сторону Днепропетровской области! Взрывы в Кривом Роге", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Криворожском районе объявили воздушную тревогу в 17:25.

Пока официальная информация от власти о взрывах в городе не поступала.

Обстрелы Кривого Рога

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему ПВО не сбивает ракеты, которыми обстреливают Кривой Рог. По его словам, враг применяет для обстрела города на Днепропетровщине крылатые и, вероятно, сверхзвуковые ракеты, которые не могут запеленговать радиолокационные системы.

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