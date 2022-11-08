У Кривому Розі повідомляють про звуки вибухів

У ЗМІ повідомляють про ймовірну загрозу удару безпілотниками-камікадзе.

Сьогодні, 8 листопада, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють, зокрема, канали "Чому тривога" та "Днепр Оперативный".

"Фіксація "мопедів" у бік Дніпропетровської області! Вибухи у Кривому Розі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Криворізькому районі оголосили повітряну тривогу о 17:25.

Наразі офіційна інформація від влади про вибухи в місті не надходила.

Обстріли Кривого Рогу

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому ППО не збиває ракети, якими обстрілюють Кривий Ріг. За його словами, ворог застосовує для обстрілу міста на Дніпропетровщині крилаті та, ймовірно, надзвукові ракети, які не можуть запеленгувати радіолокаційні системи.

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