У Росії раптом впав черговий вертоліт: є постраждалі та загиблі

У Росії зазнав аварії черговий вертоліт, на борту якого перебувало 5 осіб. Наразі відомо, що 4 з них постраждали, одна людина загинула.

У Костромській області Росії впав черговий вертоліт Мі-2. Внаслідок аварії є постраждалі, ще одна людина загинула.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс, впав у Костромській області, на борту було 5 людей", — повідомляють екстрені служби РФ.

Відомо, що на борту перебували два медики з пацієнтом і два пілоти. Губернатор області повідомив, що внаслідок аварії є постраждалі. Екстрені служби РФ уточнили, що ушкодження отримали четверо осіб. Ще одна людина загинула.

Нагадаємо, раніше у російському місті Єйськ 17 жовтня військовий літак впав на житловий будинок. Внаслідок цього загинуло 13 людей, ще 19 отримали поранення. Пілоти літака змогли вижити, адже їм вдалося катапультуватися.

Вже менш як за тиждень після цього, 23 жовтня, в російському Іркутську в двоповерховий будинок врізався ще один винищувач Су-30. Цього разу екіпаж не зміг катапультуватися і загинув.

За кілька днів після цього, 31 жовтня, на військовому аеродромі у Псковській області раптом вибухнули два гелікоптери Ка-52.

Читайте також: