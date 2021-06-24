В Одессе мужчина задушил родного брата

Злоумышленник пытался уйти от ответственности.
В Одессе полицейские задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в умышленном убийстве родного брата. Мужчина задушил 50-летнего брата во время бытового конфликта.
Об этом сообщает прессслужба полиции Одесской области.
Мужчины жили в одной квартире и часто ссорились. Последний конфликт закончился трагически.
Подозреваемый до последнего пытался избежать ответственности, заявляя полиции, что нашел брата в квартире без признаков жизни, когда вернулся с работы.
Однако под давлением неопровержимых доказательств, собранных с места преступления, все-таки признался в содеянном.
Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве родной матери.