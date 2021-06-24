В Одесі чоловік задушив рідного брата

Зловмисник намагався уникнути відповідальності.

В Одесі поліцейські затримали 41-річного місцевого жителя за підозрою у вмисному вбивстві рідного брата. Чоловік задушив 50-річного брата під час побутового конфлікту.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Чоловіки жили в одній квартирі і часто сварилися. Останній конфлікт закінчився трагічно.

Підозрюваний до останнього намагався уникнути відповідальності, заявляючи поліції, що знайшов брата в квартирі без ознак життя, коли повернувся з роботи.

Однак під тиском беззаперечних доказів, зібраних з місця злочину, врешті зізнався у скоєному.

Тепер підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вбивстві рідної матері.

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