Фукс стверджує, що перестав бути громадянином Росії

Бізнесмен, який перебуває під санкціями РНБО, запевняє, що більше не платить податків у РФ.

У четвер, 24 червня, бізнесмен Павло Фукс, щодо якого запроваджено санкції РНБО, заявив, що вийшов з громадянства Російської Федерації. На підтвердження своїх слів він опублікував у своєму Telegram-каналі скріншоти з бази МВС РФ щодо своїх анульованих російських паспортів.

"Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись всіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу”, - стверджує у своєму дописі Павло Фукс.

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Бізнесмен пояснює, що заяву на вихід з громадянства він подав ще у 2017 році, але ця процедура виявилася непростою і тривалою.

Також Фукс оприлюднив виписку з Федеральної податкової служби РФ, в якій зазначено, що він не є платником податків у РФ і не має присвоєного ІПН.

Фото: Telegram/pavelfuks

Фото: Telegram/pavelfuks

Фото: Telegram/pavelfuks

Фото: Telegram/pavelfuks

“У реєстрі індивідуальних підприємців РФ є запис, що Фукс П. Я. є громадянином України, а також запис про те, що припинив свою діяльність в якості індивідуального підприємця на території РФ”, - йдеться у довідці.

Нагадаємо, 18 червня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України ввели повний пакет санкцій відносно олігарха Дмитра Фірташа і українського бізнесмена Павла Фукса.

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