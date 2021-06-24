Фукс утверждает, что перестал быть гражданином России

Бизнесмен, который находится под санкциями СНБО, уверяет, что больше не платит налогов в РФ.

В четверг, 24 июня, бизнесмен Павел Фукс, относительно которого введены санкции СНБО, заявил, что вышел из гражданства Российской Федерации. В подтверждение своих слов он опубликовал в своем Telegram-канале скриншоты из базы МВД РФ о своих аннулированных российских паспортах.

"Вчера мои адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб РФ, подтверждающие, что, следуя всем процедурам, я вышел из гражданства РФ. В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу", — утверждает в своей заметке Павел Фукс.

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Бизнесмен объясняет, что заявление о выходе из гражданства он подал еще в 2017 году, но эта процедура оказалась непростой и длительной.

Также Фукс обнародовал выписку из Федеральной налоговой службы РФ, в которой указано, что он не является плательщиком налогов в РФ и не имеет присвоенного ИНН.

Фото: Telegram/pavelfuks

Фото: Telegram/pavelfuks

Фото: Telegram/pavelfuks

Фото: Telegram/pavelfuks

"В реестре индивидуальных предпринимателей РФ есть запись, что Фукс П. Я. является гражданином Украины, а также запись о том, что прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на территории РФ", — говорится в справке.

Напомним, 18 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели полный пакет санкций в отношении олигарха Дмитрия Фирташа и украинского бизнесмена Павла Фукса.

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