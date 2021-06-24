В Україні всім новонародженим будуть робити скринінг на генетичні хвороби - Ляшко

В Україні всім новонародженим будуть робити скринінг на генетичні хвороби - Ляшко

Також в Україні з'явиться сімейний скринінг: пари, які планують дитину, зможуть пройти обстеження і оцінити ризики виникнення генетичних захворювань у немовля.

Кожному новонародженому немовляті в Україні будуть робити неонатальний скринінг на генетичні хвороби.

Про це розповів очільник МОЗ України Віктор Ляшко під час виступу на форумі "Україна 30".

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"Ми вводимо певні скринінгові складові, починаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні буде проходити скринінг на генетичні захворювання. Ми розширюємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21. Ми будемо рухатися до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя", - сказав очільник МОЗ.

Нагадаємо, ВР виділила 300 млн на неонатальний скринінг. Документ передбачає створення сучасних центрів неонатального скринінгу у регіонах України.

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