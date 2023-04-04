В Одессе — "прилет" после взрывов — СМИ

После серии взрывов в Одессе есть попадание вражеского беспилотника.
Соответствующие службы работаютпосле ряда взрывов.
Об этом сообщает одесский активист Демян Ганул в сообщении в социальных сетях.
Также опасность повторной атаки не исчезла, в воздухе вблизи города зафиксированы две воздушные цели, предварительно беспилотники.
Поэтому берегите себя и родных.
«Атаку совершали 15 дронов-камикадзе, 11 удалось сбить, 2, к сожалению, упали сами, 2 до сих пор в воздухе. Это то, что зафиксировано на эту минуту. ПВО, благодарим и верим в вас», — говорится в сообщении.
Информацию о прилете подтвердили местные СМИ.
"В Одессе после взрывов виден пожар в одном из районов города", — пишет Общественное. Одесса.
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