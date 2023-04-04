В Одесі - "прильот" після вибухів - ЗМІ

Після серії вибухів в Одесі є влучання ворожого безпілотника.

Відповідні служби після низки вибухів працюють.

Про це інформує одеський активіст Дем'ян Ганул у повідомленні у соціальних мережах.

Також небезпека повторної атаки не зникла, в повітрі поблизу міста зафіксовано дві повітряні цілі, попередньо безпілотники.

Тому бережіть себе та рідних.

«Атаку здійснювали 15 дронів-камікадзе, 11 вдалося збити, 2, на жал, впали самі, 2 досі в повітрі. Це те що зафіксовано на цю хвилину. ППО, дякуємо та віримо у вас», - йдеться у повідомленні.

Інформацію про «прильот» підтвердили місцеві ЗМІ.

«В Одесі після вибухів видно пожежу в одному з районів міста», - пише Суспільне. Одеса.

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