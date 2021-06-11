В первые дни проката в Ужгороде украли семь электросамокатов

В частности, одна жительница забрала домой сразу три самоката, а еще несколько вынесли в один из труднодоступных районов города.
В Ужгороде в первые дни аренды электросамокатов местные жители украли семь штук.
Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил журналист Виталий Глагола в Facebook.
По словам Глаголы, в первый день со стоянок шеринговым компании украли сразу шесть электросамокатов. Не остановила даже специально встроенная система, которая передает данные GPS администраторам сервиса и правоохранителям.
В частности, одна жительница забрала домой сразу три самоката, а еще несколько вынесли в один из труднодоступных районов города. Через два дня охранник одного из заведений Ужгорода украл самокат и решил отвезти его в Ставне на электричке Мукачево-Сянки.
"Представьте удивление владельцев, когда они увидели на карте, что один маячок стремительно движется в сторону Львовской области. Доманинцы-Оноковцы-Перечин-Заречево и т.д.", — говорит журналист.
Полиция перехватила самокат на станции в Великом Березном. Злоумышленник сначала утверждал, что купил самокат у какой-то женщины за 500 гривен, но потом признался, что сам украл его у универмага Украина в Ужгороде.
Ранее в центре Киева девушка разбила лицо и получила травмы рук и многочисленные ссадины из-за неисправного самокат, у которого отказали тормоза.