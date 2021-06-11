В перші дні прокату в Ужгороді вкрали сім електросамокатів

Зокрема, одна мешканка забрала додому одразу три самокати, а ще кілька винесли в один з важкодоступних районів міста.

В Ужгороді в перші дні оренди електросамокатів місцеві жителі вкрали сім штук.

Про це у п'ятницю, 11 червня, повідомив журналіст Віталій Глагола у Facebook.

За словами Глаголи, в перший день зі стоянок шерингової компанії вкрали одразу шість електросамокатів. Не зупинила навіть спеціально вбудована система, яка передає дані GPS адміністраторам сервісу й правоохоронцям.

Зокрема, одна мешканка забрала додому одразу три самокати, а ще кілька винесли в один з важкодоступних районів міста. Через два дні охоронець одного із закладів Ужгорода вкрав самокат і вирішив відвезти його в Ставне на електричці Мукачево-Сянки.

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"Уявіть здивування власників, коли вони побачили на мапі, що один маячок стрімко рухається в бік Львівської області. Доманинці-Оноківці-Перечин-Зарічово і т.д.", - каже журналіст.

Поліція перехопила самокат на станції у Великому Березному. Зловмисник спочатку стверджував, що купив самокат у якоїсь жінки за 500 гривень, але потім зізнався, що сам украв його біля універмагу Україна в Ужгороді.

Раніше у центрі Києва дівчина розбила обличчя та отримала травми рук і численні садна через несправний самокат, у якого відмовили гальма.

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