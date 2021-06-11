Низка операцій потрібна Микиті, щоб запобігти прогресуванню його хвороби

У хлопчика генетичне захворювання, яке спотворює його кістки.

Мама Кудровського Микити просить допомоги у лікування її сина, який страждає через генетичне захворювання - екзостозну хондродисплазію (остеохондрома). Через хворобу на кістках в зоні активного зростання у Микити виростають хрящові нарости, які згодом перетворюються на кістки і можуть перерости в злоякісні.

«Ростуть нарости, поки росте скелет, це до 26 років. Через хворобу йде деформація скелета», - розповідає мама Микити.

У квітні 2019 року хлопчику провели першу операцію з видалення екзостоз в тазостегновому суглобі. Але це був лише початок. "У липні 2019 року зробили вдруге операцію на лівій нозі, вирізали понад 10 екзостозів і поставили пластину на зону росту кісток, щоб призупинити ріст ноги, щоб інша нога змогла дорости. У Микити нога була на 2,5 см коротша за іншу, рука на 4,5 см", - розповідає мама хлопчика.

Того ж року хлопчику довелося перенести ще одну операцію вже на правій нозі, тоді було видалено вже 20 наростів. У 2020 році лікарі взялися за виправлення функціонування рук хлопчика. "У червні 2020 роки йому ставили апарати на руку, для того, щоб рука могла функціонувати. У грудні 2020 року, Микиті зняли апарати з руки, і почався тривалий процес реабілітації", - додає мама Микити.

За два роки дитині було проведено 5 операцій і на кожну з них знадобилося по кілька тисяч доларів на плату того, що не будо закуплено за рахунки держави. Батьки фінансово виснажені, та операції не закінчуються, зараз на Микиту чекає наступна, де йому оперуватимуть одразу дві ноги, а далі нова виснажлива реабілітація.

Частину коштів родина вже зібрала, залишилась сума, яка потрібна на реабілітацію. Та все що залишаться не використаним цього разу, може знадобитись вже у разі проведення наступних оперативних втручань в подальшому.

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КУДРОВСЬКА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

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