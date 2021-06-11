Ряд операций нужен Никите, чтобы предотвратить прогрессирование его болезни

У мальчика генетическое заболевание, которое искажает его кости.

Мама Кудровского Никиты просит помощи в лечении ее сына, который страдает из-за генетического заболевания - екзостозной хондродисплазии (остеохондрома). Из-за болезни на костях, в зоне активного роста у Никиты вырастают хрящевые наросты, которые впоследствии превращаются в кости и могут перерасти в злокачественные.

«Растут наросты, пока растет скелет, это до 26 лет. Из-за болезнь идет деформация скелета», - рассказывает мама Никиты.

В апреле 2019 года мальчику провели первую операцию по удалению экзостозов в тазобедренном суставе. Но это было только начало. "В июле 2019 сделали второй раз операцию на левой ноге, вырезали более 10 экзостозов и поставили пластину на зону роста костей, чтобы приостановить рост ноги, чтобы другая нога смогла дорасти. У Никиты нога была на 2,5 см короче другой, рука на 4,5 см ", - рассказывает мама мальчика.

В том же году мальчику пришлось перенести еще одну операцию уже на правой ноге, тогда было удалено уже 20 наростов. В 2020 году врачи взялись за исправление функционирования рук мальчика. "В июне 2020 года ему ставили аппараты на руку, для того, чтобы рука могла функционировать. В декабре 2020 года, Никите сняли аппараты с руки, и начался длительный процесс реабилитации", - добавляет мама Никиты.

За два года ребенку было проведено 5 операций и на каждую из них понадобилось несколько тысяч долларов на оплату того, чего не будо закуплено за счета государства. Родители финансово истощены, но операции не заканчиваются, сейчас Никита ждет следующая, где ему будут оперировать сразу две ноги, а дальше новая изнурительная реабилитация.

Часть средств семья уже собрала, осталась сумма, которая нужна на реабилитацию. И все, что останется неиспользованным в этот раз, может понадобится уже при проведении следующих оперативных вмешательств в дальнейшем.

Реквизиты для помощи:

Карточка ПриватБанка 5168 7573 7676 1104

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Кудровская Мария

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