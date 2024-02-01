В Сумской области раздалось 216 взрывов

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 31 января 2024 года.

Об этом идет речь в сообщении Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 216 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

Хотинская громада: враг избивал из минометов (10 взрывов) и артиллерии (18 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (4 взрыва), обстрелы из минометов (9 взрывов), гранатометов (СПГ) (4 взрыва) и обстрел 4 БпЛА (FPV-дроны).

Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (16 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва), обстрелы из минометов (10 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: россияне совершили ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (10 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (САУ) (15 взрывов) и минометов (7 взрывов) также был обстрел БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).

Миропольская громада: осуществлен обстрел БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).

Середино-будская громада: зафиксированы минометные обстрелы (20 взрывов), артобстрелы (13 взрывов), РСЗО (10 взрывов) и ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (5 взрывов).

Свеская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов) и обстрел из минометов (1 взрыв).

Эсманьская громада: россияне ударили из артиллерии (22 взрыва).

Шалыгинская громада: 15 мин и сверг враг на территорию общины. Также был артобстрел (12 взрывов).

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках.

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