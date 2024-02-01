На Сумщині пролунало 216 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 31 січня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

Протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (18 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), обстріли з мінометів (9 вибухів), гранатометів (СПГ) (4 вибухи) та обстріл 4 БпЛА (FPV-дрони).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи), обстріли з мінометів (10 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (10 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (САУ) (15 вибухів) та мінометів (7 вибухів) також був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

Миропільська громада: здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів), артобстріли (13 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (5 вибухів).

Свеська громада: був артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з мінометів (1 вибух).

Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи).

Шалигинська громада: 15 мін та скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл (12 вибухів).

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники.

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