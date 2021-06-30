В Украине оформить страховой полис теперь можно в чат-ботах Новости компаний

В Украине оформить страховой полис теперь можно в чат-ботах Новости компаний

Внедрение новых технологий в бизнес — путь, который выбирают современные компании для повышения качества обслуживания своих клиентов.

Мобильные приложения и сервисы предлагают расширенные возможности для этого. На сегодняшний день одним из самых эффективных инструментов в этом направлении являются чат-боты.

Страховая компания ЕКТА — первая страховая компания в Украине, которая запустила поддержку Apple Business Chat и Google Business Messages.

"Мы рады предложить клиентам нашей страховой компании разные услуги в чат ботах на популярных платформах. Новый канал связи обеспечит высокий уровень сервиса для клиентов ЕКТА. Общаться со страховой теперь так же просто, как обмениваться сообщениями с друзьями. Надеемся, что новая услуга поможет клиентам оформить страховку быстро и без лишних бумаг", — рассказывает Андрей Лотоцкий, IT-директор страховой компании EKTA.

Apple Business Chat

Страховая компания ЕКТА обслуживает людей со всего мира. Сейчас более миллиарда людей используют iPhone и другие продукты Apple. С помощью сервиса Apple Business Chat в iMessage клиентам становится проще взаимодействовать с бизнесом, ведь с его помощью оказывается информационная поддержка, назначаются встречи, совершаются покупки и выполняется доставка.

Именно поэтому компания ЕКТА запустила Apple Business Chat в качестве нового способа общения с клиентами. Теперь открыв приложение iMessage на iPhone можно написать в чат и связаться с компанией.

Для чего нужен Apple Business Chat:

для быстрой связи с оператором;

для безопасной покупки страховых полисов с помощью Apple Pay в течение 2 минут.

Как начать диалог в Apple Business Chat?

На сайте ЕКТА, на странице контактов нажать значок «Сообщения». Через приложение в iPhone можно нажать:

"Позвонить" — моментально перейти к решению вопроса.

"Сообщение" — отложить общение в чате на удобное для вас время.

Google Business Messages

Google Business Messages с помощью мобильных устройств помогает наладить быструю и удобную связь с клиентами. Достаточно воспользоваться сервисом Google Поиск или Google Карты, чтобы начать общение. Эта возможность реализуется на бот-платформе Corezoid, которая используется так же и в таких популярных мессенджерах, как Telegram и Viber.

Для чего нужен Google Business Messages:

начать общение с ЕКТА прямо из Google Maps;

связаться через мессенджер;

купить страховой полис;

получить список действующих полисов;

подать заявку;

моментально войти в чат и задать вопрос в службу поддержки.

Как начать диалог в Google Business Messages? Просто нажать значок “Сообщения” в Google Maps. Просто и быстро. Как и все, что делает ЕКТА.

Боты в Viber и Telegram

Недавно страховая компания ЕКТА стала первой компанией non-life страхования в Украине, которая внедрила в свои бизнес-процессы Дію. Это приложение является единственным в мире, которое позволяет использовать цифровой паспорт наравне с бумажным. Теперь перед поездкой за границу турист легко сможет зайти в популярные мессенджеры Viber или Telegram и оформить страховой полис всего за пару кликов.

Почему это выгодно

Оформление страховки от EKTA с помощью описанных сервисов принесет вам такие выгоды:

Гарантия выплат. Полис отправляется в чат или на email. Оформление страховки менее чем за 2 минуты. При наступлении страхового случая выплата поступает в день обращения.

Ознакомиться с подробным перечнем услуг можно на сайте. Оформление страховки в ЕКТА — просто и быстро.

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