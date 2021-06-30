В Україні оформити страховий поліс тепер можна в чат-ботах Новини компаній

В Україні оформити страховий поліс тепер можна в чат-ботах Новини компаній

Впровадження нових технологій в бізнес - шлях, який вибирають сучасні компанії для покращення якості обслуговування клієнтів.

Великі можливості для цього пропонують різні мобільні додатки та сервіси. Одним з ефективних інструментів комунікації стали чат-боти.

Страхова компанія ЕКТА - перша страхова компанія в Україні, яка запустила підтримку Apple Business Chat і Google Business Messages.

"Ми раді запропонувати нашим клієнтам сервіс в чат-ботах на різних популярних платформах. Цей потужний канал зв'язку забезпечить клієнтам ЕКТА високий рівень надання послуг. Спілкуватися зі страховою компанією тепер так само просто, як обмінюватися повідомленнями з друзями. Сподіваємося, що новий сервіс допоможе клієнтам оформити страховку швидко і без зайвих паперів ", - розповідає Андрій Лотоцький, IT-директор страхової компанії EKTA.

Apple Business Chat

Страхова компанія ЕКТА обслуговує людей з усього світу. Зараз понад мільярд людей користуються iPhone та іншими продуктами Apple. З допомогою сервісу Apple Business Chat в iMessage клієнтам простіше взаємодіяти з бізнесом. З його допомогою виявляється інформаційна підтримка, призначаються зустрічі, відбуваються покупки та виконується доставка.

Саме тому компанія ЕКТА запустила Apple Business Chat як новий спосіб спілкування з клієнтами. Тепер відкривши додаток iMessage на iPhone можна написати в чат і швидко зв'язатися з компанією.

Для чого потрібен Apple Business Chat:

для оперативного зв'язку з оператором;

для безпечної покупки страхових полісів за допомогою Apple Pay протягом 2 хвилин.

Як почати діалог в Apple Business Chat?

На сайті ЕКТА, на сторінці контактів натиснути значок "Повідомлення". Через додаток в iPhone можна натиснути:

"Подзвонити" - моментально зв’язатися для розв'язання питання.

"Повідомлення" - почати спілкування в чаті у зручний для вас час.

Google Business Messages

Google Business Messages допомагає налагодити з клієнтами зручний зв'язок за допомогою мобільних пристроїв. Досить скористатися сервісом Google Пошук або Google Карти, щоб почати спілкування. Ця можливість реалізується на бот-платформі Corezoid, яка використовується і в таких популярних месенджерах, як Telegram і Viber.

Для чого потрібен Google Business Messages:

почати спілкування з ЕКТА прямо з Google Maps;

зв'язатися через месенджер;

купити страховий поліс;

отримати список наявних полісів;

подати заявку;

увійти в чат і поставити питання в службу підтримки.

Як почати діалог в Google Business Messages? Просто натиснути значок "Повідомлення" в Google Maps. Просто і швидко. Як і все, що робить ЕКТА.

Боти в Viber і Telegram

Нещодавно страхова компанія ЕКТА стала першою компанією non-life страхування в Україні, яка впровадила у свої бізнес-процеси Дію. Ця програма є єдиним у світі застосунком, який дозволяє використовувати цифровий паспорт нарівні з паперовим. Тепер перед поїздкою за кордон турист легко зможе зайти в популярні месенджери Viber або Telegram і оформити страховий поліс всього за пару кліків.

Чому це вигідно

Оформлення страховки від EKTA за допомогою описаних сервісів принесе вам такі вигоди:

Гарантія виплат. Поліс відправляється в чат або на email. Оформлення страховки менш ніж за 2 хвилини. При настанні страхового випадку виплата надходить в день звернення.

Ознайомитися з докладним переліком послуг можна на сайті. Оформлення страховки в ЕКТА - просто і швидко.

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