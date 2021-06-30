В Україні оформити страховий поліс тепер можна в чат-ботах

Впровадження нових технологій в бізнес - шлях, який вибирають сучасні компанії для покращення якості обслуговування клієнтів.
Великі можливості для цього пропонують різні мобільні додатки та сервіси. Одним з ефективних інструментів комунікації стали чат-боти.
Страхова компанія ЕКТА - перша страхова компанія в Україні, яка запустила підтримку Apple Business Chat і Google Business Messages.
"Ми раді запропонувати нашим клієнтам сервіс в чат-ботах на різних популярних платформах. Цей потужний канал зв'язку забезпечить клієнтам ЕКТА високий рівень надання послуг. Спілкуватися зі страховою компанією тепер так само просто, як обмінюватися повідомленнями з друзями. Сподіваємося, що новий сервіс допоможе клієнтам оформити страховку швидко і без зайвих паперів ", - розповідає Андрій Лотоцький, IT-директор страхової компанії EKTA.
Apple Business Chat
Страхова компанія ЕКТА обслуговує людей з усього світу. Зараз понад мільярд людей користуються iPhone та іншими продуктами Apple. З допомогою сервісу Apple Business Chat в iMessage клієнтам простіше взаємодіяти з бізнесом. З його допомогою виявляється інформаційна підтримка, призначаються зустрічі, відбуваються покупки та виконується доставка.
Саме тому компанія ЕКТА запустила Apple Business Chat як новий спосіб спілкування з клієнтами. Тепер відкривши додаток iMessage на iPhone можна написати в чат і швидко зв'язатися з компанією.
Для чого потрібен Apple Business Chat:
- для оперативного зв'язку з оператором;
- для безпечної покупки страхових полісів за допомогою Apple Pay протягом 2 хвилин.
Як почати діалог в Apple Business Chat?
- На сайті ЕКТА, на сторінці контактів натиснути значок "Повідомлення".
- Через додаток в iPhone можна натиснути:
- "Подзвонити" - моментально зв’язатися для розв'язання питання.
- "Повідомлення" - почати спілкування в чаті у зручний для вас час.
Google Business Messages
Google Business Messages допомагає налагодити з клієнтами зручний зв'язок за допомогою мобільних пристроїв. Досить скористатися сервісом Google Пошук або Google Карти, щоб почати спілкування. Ця можливість реалізується на бот-платформі Corezoid, яка використовується і в таких популярних месенджерах, як Telegram і Viber.
Для чого потрібен Google Business Messages:
- почати спілкування з ЕКТА прямо з Google Maps;
- зв'язатися через месенджер;
- купити страховий поліс;
- отримати список наявних полісів;
- подати заявку;
- увійти в чат і поставити питання в службу підтримки.
Як почати діалог в Google Business Messages? Просто натиснути значок "Повідомлення" в Google Maps. Просто і швидко. Як і все, що робить ЕКТА.
Боти в Viber і Telegram
Нещодавно страхова компанія ЕКТА стала першою компанією non-life страхування в Україні, яка впровадила у свої бізнес-процеси Дію. Ця програма є єдиним у світі застосунком, який дозволяє використовувати цифровий паспорт нарівні з паперовим. Тепер перед поїздкою за кордон турист легко зможе зайти в популярні месенджери Viber або Telegram і оформити страховий поліс всього за пару кліків.
Чому це вигідно
Оформлення страховки від EKTA за допомогою описаних сервісів принесе вам такі вигоди:
- Гарантія виплат.
- Поліс відправляється в чат або на email.
- Оформлення страховки менш ніж за 2 хвилини.
- При настанні страхового випадку виплата надходить в день звернення.
Ознайомитися з докладним переліком послуг можна на сайті. Оформлення страховки в ЕКТА - просто і швидко.