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Випуск ТСН.16:45 за 30 червня 2021 року
Випуск ТСН.16:45 за 30 червня 2021 року
Євро-2020: Україна вперше потрапила у чверть фіналу – як наші вболівали за збірну
Сюжети випуску
Євро-2020: Україна вперше потрапила у чверть фіналу – як наші вболівали за збірну
Новини України: міністри одягли на засідання форму нашої збірної
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Новини України: службовий собака без команди накинувся на відпочивальників на пляжі
Новини світу: у Канаді від спеки за тиждень загинуло сім десятків людей
Євро-2020: Артем Довбик розповів, що відчув після забитого голу
Новини світу: у Німеччині та Чехії через сильні дощі підтопило вулиці, переходи метро та підвали
Погода в Україні: Миколаїв накрила злива із градом та грозою
Євро-2020: збірна України з футболу вже заробила 16 мільйонів євро
Новини України: ексучасниця гурту "Віа Гра" дебютувала в опері
Новини України: у регіонах один за одним розквітають цілі поля з різними видами лаванди
Новини світу: словацький інженер здійснив перший міжміський переліт на прототипі повітряного авто
Новини України та світу | Випуск ТСН.16:45 за 30 червня 2021 року (повна версія)
Авто, яке літає, статки збірної, дебют у опері та інше, - у випуску ТСН.16:45 за 30 червня 2021 року