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Випуск ТСН.16:45 за 30 червня 2021 року

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Випуск ТСН.16:45 за 30 червня 2021 року

Євро-2020: Україна вперше потрапила у чверть фіналу – як наші вболівали за збірну

Сюжети випуску

Авто, яке літає, статки збірної, дебют у опері та інше, - у випуску ТСН.16:45 за 30 червня 2021 року

    