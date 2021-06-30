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Выпуск ТСН.16:45 за 30 июня 2021 года
Выпуск ТСН.16:45 за 30 июня 2021 года
Евро-2020: Украина впервые попала в четверть финала - как наши болели за сборную
Сюжеты выпуска
Евро-2020: Украина впервые попала в четверть финала - как наши болели за сборную
Новости Украины: министры надели на заседание форму нашей сборной
Новости мира: зарубежные послы поздравили Украину с победой в матче "Евро-2020"
Новости Украины: в Харькове разыскивают мужчину, который утром устроил стрельбу
Новости Украины: в Николаевской области лоб в лоб столкнулись две легковушки
Новости Украины: в Винницкой области нетрезвый водитель сбил коляску с малышом
Коронавирус в Украине: за сутки 633 человека получили положительный тест
Новости мира: Амстердам обвиняет Россию в преследовании корабля вблизи оккупированного Крыма
Новости Украины: к международным учениям "Си бриз" присоединились истребители Великобритании
Новости Украины: служебная собака без команды набросилась на отдыхающих на пляже
Новости мира: в Канаде от жары за неделю погибло семь десятков человек
Евро-2020: Артем Довбик рассказал, что почувствовал после забитого гола
Новости мира: в Германии и Чехии из-за сильных дождей подтопило улицы, переходы метро и подвалы
Погода в Украине: Николаев накрыл ливень с градом и грозой
Евро-2020: сборная Украины по футболу уже заработала 16 миллионов евро
Новости Украины: экс-учасница группы "Виа Гра" дебютировала в опере
Новости Украины: в регионах друг за другом расцветают целые поля с различными видами лаванды
Новости мира: словацкий инженер совершил первый междугородный перелет на прототипе воздушного авто
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.16:45 за 30 июня 2021 года (полная версия)
Летающее авто, состояние сборной, дебют в опере и другое, - в выпуске ТСН.16:45 за 30 июня 2021 года