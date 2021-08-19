Вблизи Одессы зерновоз разбил две легковушки

В аварии пострадала женщина с детьми.
Авария неподалеку Одессы. На Овидиопольской трассе рядом с гребным каналом зерновоз не разминулся с двумя легковушками.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Свидетели, запечатлевшие последствия аварии, рассказывают о не менее трех пострадавших. Травмы получили мать с двумя детьми — они ехали в одной из легковушек. Всех доставили в больницу.
Предварительно известно: грузовик под управлением 40-летнего мужчины въехала в легковушку, который выезжал со второстепенной дороги на главную. В салоне как раз была 28-летняя водитель и двое 5-летних детей. От удара авто отбросило на другую машину. А зерновоз вынесло на поле с подсолнухами.