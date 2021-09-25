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Военные самолеты РФ вторглись в зону учений ВСУ в Черном море

Военные самолеты РФ вторглись в зону учений ВСУ в Черном море

airliners.net/Kirill Naumenko

Самолеты РФ "пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты".

Самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 вторглись в зону военных учений Украины в акватории Черного моря

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что инцидент произошел "в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины".

"Самолеты-разведчики (...) грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", — говорится в сообщении.

В ВСУ указали, что российские самолеты "пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты".

"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", — подчеркнуло командование.

Ранее на Львовщине стартовали масштабные международные учения Rapid Trident — "Быстрый Тризуб". На Яворовский полигон съехались шесть тысяч военных из 15 стран.

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Во Львовской области проходят международные военные учения "Быстрый трезуб"
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