Военные самолеты РФ вторглись в зону учений ВСУ в Черном море

Самолеты РФ "пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты".
Самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 вторглись в зону военных учений Украины в акватории Черного моря
Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что инцидент произошел "в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины".
"Самолеты-разведчики (...) грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", — говорится в сообщении.
В ВСУ указали, что российские самолеты "пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты".
"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", — подчеркнуло командование.
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