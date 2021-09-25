Військові літаки РФ вторглися в зону навчань ЗСУ в Чорному морі

Літаки РФ "перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети".
Літаки-розвідники Російської Федерації типу Су-24МР та Іл-20 вторглися в зону військових навчань України в акваторії Чорного моря
Про це у п'ятницю, 24 вересня, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що інцидент стався "в районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України".
"Літаки-розвідники (...) грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань", - йдеться у повідомленні.
У ЗСУ вказали, що російські літаки "перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети".
"Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - наголосило командування.
Раніше на Львівщині стартували наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident - "Швидкий Тризуб". На Яворівський полігон з’їхалися шість тисяч військових з 15 країн.