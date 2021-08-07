Великобритания подняла истребители для перехвата российских самолетов

Российские Ту-142 приблизились к воздушному пространству Великобритании.

Великобритания подняла в воздух истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил для перехвата и наблюдения за российскими самолетами, которые приблизились к воздушному пространству страны.

Об этом сообщается на сайте Королевских ВВС.

Отмечается, что истребители Typhoon подняли с аэродрома RAF Лоссимут на севере Шотландии. Для их дозаправки из RAF Брайз Нортон также вылетел Voyager.

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По данным ВВС, вблизи воздушного пространства Великобритании заметили российские самолеты Ту-142 "Медведь-Ф", за которыми сначала следило НАТО.

"Нас направили в Ту-142 Центром управления и отчетности Королевских ВВС, и наши коллеги из НАТО держали нас в курсе. Дозаправка в воздухе с самолета Voyager ВВС Великобритании позволила нам оставаться на задании, пока миссия не была завершена и самолет не вылетел из зоны интересов Великобритании", — говорится в сообщении.

В то же время после завершения инцидента истребители и Voyager вернулись на свои базы, сейчас они находятся в состоянии готовности к любой потенциальной угрозе Соединенному Королевству.

Как сообщалось, в июне США дважды отправляли свои истребители F-22 Raptor к побережью Гавайев в связи с проведением в регионе крупномасштабных учений бомбардировщиков РФ.

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