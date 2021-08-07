7 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день традиционно собирают урожай картофеля и грибы.

Какой сегодня день

Сегодня, 7 августа, отмечают Международный день алопеции, а Кот-д'Ивур празднует День независимости.

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Международный день алопеции ежегодно отмечают в первую субботу августа. Алопеция считается аутоиммунным заболеванием, при котором организм отторгает собственные волосяные фолликулы. В результате происходит полное или частичное выпадение волос. В первом случае человек теряет не только волосы на голове, но также брови и ресницы. Алопеция не вызывает физических страданий, но психологически переносить ее сложно. Насмешки, обсуждения, бестактные вопросы — лишь малая часть тех сложностей, с которыми сталкиваются люди, живущие с этим диагнозом. Поэтому этот день призван привлечь внимание к проблеме и поддержать тех, кто столкнулся с этим заболеванием.

Associated Press

День ангела 7 августа

День ангела (именины) сегодня, 7 августа, празднуют: Александр, Анна, Макар, Николай.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

7 августа, православная церковь чтит Успение праведной Анны — матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Церковь дважды в год вспоминает праведную Анну, а именно дни ее Зачатия и Успения.

Праведная Анна считается покровительницей женщин, которые молятся о рождении детей. В этот день желательно прийти в храм, молиться святой Анне и попросить Господа даровать ребенка. Тем, кто только родил, тоже можно поблагодарить Анну за счастье материнства.

Какие народные приметы и традиции сегодня

В народе этот день называют "Летняя Анна".

Традиции:

На Анну созревал первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола, а рецептов различных блюд — повседневных и праздничных — было множество. Также в этот день традиционно ходили в лес за грибами.

Приметы:

Анна, хотя и носила на Руси прозвище Летняя, считалась зимоуказницей. По приметам в этот день судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утра на Анну. Также отмечали: "Какая погода до обеда, такая зима до декабря. Какая погода после обеда, такова зима после декабря". В то же время, светлый и теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый — снежную и теплую. Наблюдали и за муравьями: если они начинают резко увеличивать муравейники, следует ожидать холодной зимы.

Что нельзя делать 7 августа

Особые запреты были для беременных женщин. В этот день им не позволяли шить, вышивать или вообще брать в руки нитки, иголки. Вообще нельзя делать грязную работу.

Чтобы не привлечь беду 7 августа запрещено лениться, ругаться с близкими и очень много веселиться.

Так же наши предки пытались ни в коем случае не пускать в дома незнакомцев на ночлег.

Что произошло в этот день

1888 — нашли первую жертву Джека-Потрошителя.

1932 — в СССР принят "Закон о пяти колосках". К 1 января 1933 осужден на срок свыше 10 лет 54 645 человек, расстреляно 2110.

1960 — Кот-д'Ивуар провозгласил независимость от Франции.

1964 — в США принята Тонкинская резолюция, которая позволила расширить участие США в войне во Вьетнаме.

1968 — в Лондоне украинские эмигранты забросали камнями посольство Советского Союза.

1970 — произведен первый компьютерный шахматный турнир.

2008 — начало российско-грузинской войны.

Кто родился в этот день

1819 — Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, общественный деятель, фольклорист, этнограф, переводчик, редактор и издатель.

1876 ​​- Мата Хари, танцовщица, куртизанка и одна из самых известных шпионов Первой мировой войны.

1901 — Солнцева Юлия Ипполитовна, киноактриса и кинорежиссер, жена Александра Довженко, 1927-1956 сорежиссёр его фильмов.

1966 — Джимми Уэйлс, основатель Википедии.

1975 — Шарлиз Терон, американская киноактриса южноафриканского происхождения.

1982 — Яна Клочкова, многократная олимпийская чемпионка по плаванию, Герой Украины.

instagram.com/yana_klochkova

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