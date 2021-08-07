Три знака, которым сегодня нельзя продавать недвижимость

Чистый и светлый день, благоприятный для работы, бизнеса и финансовых операций: все они буквально обречены на успех. Нельзя конфликтовать с кем бы то ни было, кричать, ругаться и даже просто повышать голос – это может нарушить всеобщую мировую гармонию и в конечном итоге самым негативным образом отразиться на самом человеке. Можно – и нужно – заниматься "земными" делами в прямом смысле этого слова: работать в саду, делать ремонт, покупать недвижимость, а вот продавать ее в этот день нежелательно.

Сегодня, 7 августа, продавать недвижимость не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сбывать ее с рук нельзя ни в коем случае.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые всегда слишком торопятся совершить тот или иной поступок, и сегодня могут поспешить и, как водится, людей насмешить – точнее, согласиться на первую цену, которую предложат им покупатели. В результате они очень много потеряют на продаже, что довольно быстро поймут, но разорвать сделку и заключить ее заново, на более выгодных условиях, уже не смогут. Выход один: отказаться от продажи недвижимости хотя бы на один – сегодняшний – день.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев может подвести свойственная им – чего уж тут греха таить – жадность. Выставив на продажу свою недвижимость, они постараются назначить максимальную цену и не откажутся от нее ни при каких условиях: даже уговоры риелтора, который попытается убедить представителей знака немного уступить, чтобы продать дом или квартиру, на них не повлияют. Стоит ли говорить о том, что в результате они, скорее всего, растеряют всех потенциальных покупателей и останутся, как говорится, у разбитого корыта.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, скорее всего, будут колебаться сами, решая, продавать им их дом или квартиру, и своей нерешительностью доведут до невменяемого состояния окружающих – риелтора и потенциальных покупателей. На самом деле им необходимо заранее подумать о том, действительно ли они хотят продавать свою недвижимость и сколько хотят за нее получить. В противном случае представители знака только даром потратят время: ничего продать им в этот день не удастся.

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