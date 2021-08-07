Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять грядущие события.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 августа 2021 рассказывает, что Львам помогает судьба, а Девам стоит быть осторожным.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В отношениях наслаждайтесь тем, что имеете. На работе двигайтесь вперед.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывают свой талант в землю. В любви будьте открытыми. На работе ищите новые возможности.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Проявите силу. В отношениях пройдите проверку на жажду денег. На работе ищите хороший финансовый результат.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы достигли успеха. В отношениях позвольте себе немного вести. На работе попробуйте что-то новое.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Солнце"
Вам помогает судьба. В любви доверяйте партнеру. На работе не бойтесь делать первый шаг.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Будьте осторожны. Вас могут оскорбить в отношениях. На работе остерегайтесь врагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не перегружайте себя. В отношениях разделяйте тяжелые моменты на двоих. В движении по карьерной лестнице будет трудно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Прислушайтесь к советам. В любви добавьте огня. На работе стоит задуматься над новым проектом.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Время задуматься над финансовым накоплением. В отношениях действуйте активно. На работе стоит создать четкий план действий.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви добавьте огня. В движении по карьерной лестнице не время для остановок.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Время поехать куда-то, чтобы "освежить" голову. В отношениях стоит отправиться в путешествие. А на работе ожидайте новых поездок.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. В любви расскажите партнеру и партнерше о том, что вы хотите. А на работе нужно накапливать.
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