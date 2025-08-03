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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский анонсировал очередной обмен пленными: детали

Украина и Россия договорились об обмене 1200 военнопленных.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек. Речь шла о выполнении договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовке новой встречи.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Он добавил, что среди ключевых вопросов – продолжение обменов военнопленными.

"Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем", - отметил украинский лидер.

Власти работают над тем, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских. Выясняются данные по каждой фамилии.

Ранее Зеленский уволил Сергея Гайдая на фоне коррупционного скандала.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную "схему" на закупке БПЛА и средств РЭБ. В нем задействованы нардеп, чиновники и военные НГУ.

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