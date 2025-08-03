Зеленский анонсировал очередной обмен пленными: детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек. Речь шла о выполнении договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовке новой встречи.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Он добавил, что среди ключевых вопросов – продолжение обменов военнопленными.

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"Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем", - отметил украинский лидер.

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