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- Украина
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Зеленский анонсировал очередной обмен пленными: детали
Украина и Россия договорились об обмене 1200 военнопленных.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек. Речь шла о выполнении договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовке новой встречи.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
Он добавил, что среди ключевых вопросов – продолжение обменов военнопленными.
"Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем", - отметил украинский лидер.
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