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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський анонсував черговий обмін полоненими: деталі

Україна та Росія домовилися про обмін 1200 військовополонених.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський обговорив із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек. Йшлося про виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Він додав, що серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими.

“Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником”, — зазначив український лідер.

Влада працює над тим, щоб розблокувати повернення наших цивільних. З’ясовуються дані по кожному прізвищу.

Раніше Зеленський звільнив Сергія Гайдая на тлі корупційного скандалу.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну “схему” на закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. У ній задіяні нардеп, посадовці та військові НГУ.

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