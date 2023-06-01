Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдову с официальным визитом.

Об этом он сообщил в своем телеграмме.

По словам главы государства, он примет участие в саммите Европейского политического сообщества и будет говорить об истребителях и ПВО для Украины.

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Многие двусторонние встречи. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", — сказал Зеленский.

Отметим, сегодня в Молдове проходит вторая встреча Европейского политического сообщества с участием 47 стран Европы. В настоящее время известно, что к участию в саммите приглашены лидеры всех 27 стран ЕС, а также Албании, Андорры, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Армении, Грузии, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Молдовы, Монако, Черногории, Северной Македонии, Норвегии, Сан Марино., Сербии, Швейцарии, Турции, Великобритании и Украины.

Как известно, 31 мая в Молдову прибыли президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и представитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также в саммите примут участие президент Европейского совета и президент Европейского парламента.

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