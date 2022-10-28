Коли День всіх святих у католиків: історія і традиції

1 листопада День всіх святих у Польщі та інших країнах, де основною релігією є християнство західного обряду. 2022 року він припадає на вівторок. Що відомо про це свято - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Історія Дня всіх святих

У цього свята понад тисячолітня історія. Згідно з католицькими богословами, християни почали вшановувати всіх мучеників, які загинули за віру та церкву ще в I столітті.

Коли у VII столітті папа Боніфацій IV отримав дозвіл на освячення римського пантеону, який до цього був язичницьким храмом, він вирішив присвятити його Божій Матері та всім святим мученикам. Відтоді вшанування пам'яті всіх святих відбувалося 13 травня.

Перенесли дату на 1 листопада в Англії у VIII столітті. А від X століття нова дата була офіційно затверджена у всіх християн західного обряду.

В той же час постановили, що наступного дня (2 листопада) віряни будуть молитися за душі всіх покійних, а не лише святих мучеників. Назвали його День задушний. Цього дня Церква поминає душі в чистилищі.

Походження Дня всіх святих - язичницьке

Часто етнологи вказують на язичницьке коріння свята День всіх святих. До поширення християнства, покійних вшановували в день весняного сонцестояння. Так в Римській імперії свято мертвих припадало на 13 травня.

Але у деяких народів, наприклад, у давніх кельтів, покійних вшановували на свято Сайман, яке святкували 1 листопада. Цей день присвячували врожаю і тим родичам, які вже відійшли в інший світ. Саме тому християни західного обряду в Англії (а на цій території також жили кельти) вирішили поминати покійних 1 листопада. Етнологи вважають, що це могло вплинути на перенесення дати.

Загалом це широкорозповсюджена практика, коли Церква встановлювала християнські свята в ті дні, коли населення святкувало язичницьке свята, щоб поєднати традиції. Це допомагало краще сприймати і розуміти нову релігію.

День всіх святих у Польщі: традиції святкування

День всіх святих у Польщі: традиції святкування / Фото: pixabay.com

В Польщі, куди від початку повномасштабної війни виїхало найбільше українців, День всіх святих (Uroczystość Wszystkich Świętych) є державним вихідним. Тут існує чимало традицій, яких дотримуються всі жителі країни.

Спочатку 1 листопада в костелах відправляють урочисту літургію, яка закінчується тим, що церковна процесія йде на кладовища. Цього дня багато людей йдуть сюди, щоб пом'янути родичів та друзів. На надгробки ставлять запалені свічки і живі квіти.

А якщо ніхто давно не відвідує могилу, поляки прикрашають її також, навіть якщо вони були незнайомі з покійними.

Запалювання свічок - це давня польська традиція. В давні часи вогонь символізував захист від нечисті і злих сил. Його обов'язково запалювали у місцях, де хтось трагічно загинув. Вірили, що так душі зможуть зігрітися.

Раніше також існувала традиція нести в День всіх святих на могили їжу і влаштовувати там трапезу. Були переконані, що в ніч проти 2 листопада на землю спускаються душі всіх тих, хто вже помер. Тому продукти приносили не лише на кладовище, але й залишали вдома на столі. Щоб покійні родичі могли "поласувати".

А щоб душі не налякати, 1 та 2 листопада старалися не займатися в оселі домашньою роботою. Навіть не виливали брудну воду.

В минулому на День всіх святих у Польщі роздавали милостиню жебракам, які часто збиралися біля храмів.

В польській культурі День всіх святих - жалісний і сумний. Це одна з причин, чому Геловін, який пов'язаний в багатьох країнах з цим релігійним святом, тут не прижився.

2 листопада в День задушний (Dzień Zaduszny) в Польщі також проходять богослужіння. Вони мають форму заупокійної молитви за покійних, священники зачитують їхні імена та промовляються молитви за спасіння душ.