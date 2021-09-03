Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,5 тисячі осіб.
В Україні станом на ранок 3 вересня зафіксовано 2 693 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 45 людей, ще 1 112 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 826 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23 538 осіб;
- методом ІФА – 7 305 осіб;
- експрестестами – 21 532 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 293 541 особа;
- одужало – 2 210 866 осіб;
- летальних випадків – 53 922;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.
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