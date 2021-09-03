Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2,5 тысячи человек.

В Украине по состоянию на утро 3 сентября зафиксировано 2 693 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 45 человек, еще 1 112 пациентов выздоровели.

Также читайте В Украине медик рассказал, какое реальное количество людей переболело коронавирусной инфекцией

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 826 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 23 538 человек;

методом ИФА — 7 305 человек;

экспресс-тестами — 21 532 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 293 541 человек;

выздоровели — 2 210 866 человек;

летальных исходов — 53 922;

проведено ПЦР-тестов — 12 055 523.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 3 сентября

Новости мира: в Колумбии обнаружили новый штамм коронавируса "Мю"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку