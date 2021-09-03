Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2,5 тысячи человек.
В Украине по состоянию на утро 3 сентября зафиксировано 2 693 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 45 человек, еще 1 112 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 826 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 23 538 человек;
- методом ИФА — 7 305 человек;
- экспресс-тестами — 21 532 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 293 541 человек;
- выздоровели — 2 210 866 человек;
- летальных исходов — 53 922;
- проведено ПЦР-тестов — 12 055 523.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
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