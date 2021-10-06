Михайло Поплавський: TikTok — це космос!

Про резонансний факультет TikTok, ідеї створення і перспективи розвитку Михайло Поплавський розповів на відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"TikTok — це емоційний бізнес! Світ "танцює" під дудку таланту. Відповіді на питання про факультет TikTok — в новому інтерв'ю. Триває третя інтелектуально-інформаційна революція! Йде "Битва мізків"! Факультет TikTok в топі світових новин. Ламаємо стереотипи! Ми продовжуємо творити нову історію України! Місія Університету культури — стати лідерами в медіабізнесі і вивести український TikTok на світовий рівень! Бізнес чекає талановитих тіктокеров. Будь в тренді!" — написав Поплавський в замітці до свого посту.

На відео він розповідає, що ідея створення факультету TikTok в Київському університеті культури виникла на прохання студентів.

"Факультет TikTok — це космос! Я міг би порівняти, без зайвої скромності, тому що зараз скромність не в тренді і не в моді, це Маск в космосі і Поплавський з TikTok теж в космосі. Це велика перспектива. Час покаже, хто правий, а хто неправий. Молодь мене підтримала, а старше покоління почало мене критикувати. Це нормально, тому що завжди активна меншість перемагає більшість, тому що деякі люди не розуміють, що за цим велика стратегія розвитку кожної особистості, стратегія розвитку України і ми повинні завоювати інформаційний простір усього світу повністю через TikTok, українізувати його та інші соціальні мережі", — зазначив співаючий ректор.

На питання, чи очікував він, що з усіх його проєктів саме факультет TikTok викличе такий резонанс, Поплавський відповів: "Два проєкти в моєму житті викликали такий резонанс. Перший — це PR-проєкт "Співаючий ректор як технологія", коли я вийшов на сцену, і другий — факультет TikTok, який ми відкрили перші в світі. Всі інформаційні агентства продублювали — перші в світі! І мені приємно, що ми — перші. Я люблю бути лідером і режисером життя. Від того, що я роблю, що я створюю, залежить майбутнє кожного студента. Сьогодні щастя кожної людини — коли ти робиш щасливими інших. Криза показала, що можна робити трошки по-іншому. Ми змінюємося під тиском зовнішніх обставин. Формуємо нові звички і підходи".

Подальше спілкування Поплавського з інтерв'юером склалося так:

- У народі Університет культури називають Університетом Поплавського, як ви на це реагуєте?

- Михайло Поплавський — це медіафігура, як бренд, як особа університету. Ми йшли практично до цього 30 років.

- Як створити унікальний проєкт?

- Сьогодні ми повинні дивитися в майбутнє, ми повинні створювати світ кращим. У всіх трендів є термін придатності, вони постійно змінюються і ми повинні бути готові оновлювати свої знання, ламати стереотипи, залишатися актуальними і випереджати час.

Щоб заявити про себе і стати оригінальним, в цьому шаленому світі потрібно побачити те, чого інші не бачать. Визначити свої унікальні особливості або вміння і капіталізувати їх в свій особистісний бренд. Є дві речі, чим відрізняються машини від людини. Якщо взяти машину і людину — машина перемагає. Але якщо взяти людину, то перше — потрібно не боятися помилятися і друге — не потрібно боятися бути смішними.

- Що важливіше — гроші чи талант?

- Талант править бізнесом, а гроші — це тільки ресурс для досягнення мети.

- Якими здібностями і якостями повинен володіти студент, щоб вступити на факультет TikTok?

- Ну, по-перше, талант, креативність, унікальність, неповторність і українська наполегливість. Факультет TikTok для студентів університету культури — це безкоштовна друга вища освіта.

- У вас більше ніж пів мільйона підписників у TikTok, скільки часу ви витрачаєте, щоб знімати ролики?

- Десь двічі на тиждень йдуть знімання. І головне — треба швидко видати в ефір. "Пиріжки повинні бути гарячими"! Сьогодні TikTok — це медіафеномен, найпопулярніша соціальна мережа молоді! TikTok — це трендові інформаційні комунікації. Я вважаю, що за соціальними мережами — майбутнє.

- Щоб ви побажали майбутнім тіктокерам і взагалі студентам?

- Мені приємно створювати ті умови, де б студенти розвивалися. Моє завдання — щоб кожен студент був щасливий і займався улюбленою справою. Основна місія — дати молодому поколінню самореалізуватися, стати топовими лідерами в медіабізнесі і вивести український TikTok на світовий рівень! Від вас залежить, як ви стартонете, займете свою нішу і реалізуєте здорові творчі амбіції. Головне, щоб вам хотілося хотіти! Будьте креативними трендсеттерами українського TikTok. Щастя вам, добра, успіхів і шаленого студентського кохання.

На факультеті TikTok діє унікальна навчальна програма професійно-практичної підготовки, аналогів якої немає в світі.

Проводять майстер-класи, тренінги, професійно-практичні заняття популярні TikTokери, інфлюенсери, блогери, топ-менеджери, режисери, хореографи та інші експерти.

Разом з Михайлом Поплавським своїми інсайтами, лайфхаками, професійними знаннями і вміннями на інноваційних заняттях вже поділилися:

український тікторкер, блогер з мільйонною аудиторією (1,6 млн підписників у TikTok) Влад Ледбой;

засновник першого українського TikTok будинку Top Team House Кирило Кудрявцев;

зоряний викладач Університету культури, український режисер театру і кіно Олександр Балабан;

брендмейкери, директор міжнародного консалтингового агентства, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач факультету TikTok Вілена Воронова;

заступник головного редактора і Head of Digital-маркетинг Асоціації рітейлерів України, викладач факультету TikTok Микола Маранчак;

відомий український танцівник, учасник шоу "Танці з зірками", суддя проєкту "Україна має талант", викладач факультету TikTok Євген Кот;

український тіттокер (2,3 млн підписників у TikTok) Анастасія Захандревич;

учасниця Top Team House (2,1 млн підписників в TikTok) Катя Нита;

учасниця Top Team House (1,8 млн підписників в TikTok) Юлія Залузник;

український хореограф-постановник, художній керівник балету "Форсайт", викладач Університету культури Олександрович Лещенко;

спікер і викладач тренінгів з просування в TikTok, YouTube-фахівець, блогер, учасник шоу "Холостячка" Андрій Шатирко;

зоряний хореограф, викладач Університету культури Ілона Гвоздьова;

студентка Університету культури, українська співачка, актриса, блогер і тіктокер-мільйонник Анна Трінчер (1,8 млн підписників TikTok)

актриса, блогер, зоряна випускниця Університету культури Ірина Кудашова (1,4 млн передплатників TikTok) та інші.

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