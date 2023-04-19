На Одещині чутно вибухи: перебувайте в укриттях

В ніч на 19 квітня 2023 року в Одеській області була оголошена повітряна тривога.

Відразу після повідомлення про повітряну тривогу з'явилася інформація про вибухи.

Моніторингові мережі повідомляють про атаку безпілотників та їхнє успішне збиття.

Працює ППО.

Перебувайте в укриттях, поки чути вибухи.

Пізніше пролунали повторні вибухи.

Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні.

Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан".

Перебувайте в укритях. Не нехтуйте особистою безпекою.