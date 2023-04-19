На Одещині чутно вибухи: перебувайте в укриттях

Триває неспокійна ніч 19 квітня.
В ніч на 19 квітня 2023 року в Одеській області була оголошена повітряна тривога.
Відразу після повідомлення про повітряну тривогу з'явилася інформація про вибухи.
Моніторингові мережі повідомляють про атаку безпілотників та їхнє успішне збиття.
Працює ППО.
Перебувайте в укриттях, поки чути вибухи.
Пізніше пролунали повторні вибухи.
Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні.
Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан".
Перебувайте в укритях. Не нехтуйте особистою безпекою.
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