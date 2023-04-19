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На Одещині чутно вибухи: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
969
Час на прочитання
1 хв
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На Одещині чутно вибухи: перебувайте в укриттях

Триває неспокійна ніч 19 квітня.

В ніч на 19 квітня 2023 року в Одеській області була оголошена повітряна тривога. 

Відразу після повідомлення про повітряну тривогу з'явилася інформація про вибухи. 

Моніторингові мережі повідомляють про атаку безпілотників та їхнє успішне збиття. 

Працює ППО. 

Перебувайте в укриттях, поки чути вибухи. 

Пізніше пролунали повторні вибухи. 

Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні

Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан"

Перебувайте в укритях. Не нехтуйте особистою безпекою. 

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Перегляди
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