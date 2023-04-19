Українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан"

Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України знову збили ворожі безпілотники.

Про це у соціальних мережах повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Увечері 18 квітня знищено шість дронів-камікадзе «Shahed-136/131» та БпЛА ОТР «Орлан-10».

«Продовжуємо боротьбу з окупантом! Тримаймо небо!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили п'ять дронів-камікадзе російської армії у Запорізькій області. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.