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Українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан"

ЗСУ знову дали ворогу відсіч.

Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України знову збили ворожі безпілотники.

Про це у соціальних мережах повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Увечері 18 квітня знищено шість дронів-камікадзе «Shahed-136/131» та БпЛА ОТР «Орлан-10».

«Продовжуємо боротьбу з окупантом! Тримаймо небо!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили п'ять дронів-камікадзе російської армії у Запорізькій області. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

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Дата публікації
Перегляди
276
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